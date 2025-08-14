Bitmeyen yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 ay önce başlattığı bulvar çalışmasını hâlâ tamamlayamadı. Vatandaşların kullanabileceği alternatif bir yol bulunmayınca, sürücüler toz ve duman içinde yolculuk yapmak zorunda kaldı. Belediyeye şikayetlerini iletmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirten vatandaşlar, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor..

