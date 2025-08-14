14 Ağustos 2025, Perşembe

Bitmeyen yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.08.2025 11:29
Güncelleme:14.08.2025 11:31
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 ay önce başlattığı bulvar çalışmasını hâlâ tamamlayamadı. Vatandaşların kullanabileceği alternatif bir yol bulunmayınca, sürücüler toz ve duman içinde yolculuk yapmak zorunda kaldı. Belediyeye şikayetlerini iletmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirten vatandaşlar, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor..
