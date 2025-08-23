Bir heves uğruna satın alınan canlar! Barınaklarda ev hayvanı kafesi

Belediyelerin sokaklardan topladığı köpeklerde dikkati çeken bir ortak payda var. Sevimli dostlarımızın çoğu bir hediye amacıyla satın alınmış ve hevesler kaçınca da sokağa terk edilmiş canlar. Çare satın almak yerine sahiplenmek. Halihazırda süren sorunun ayrıntılarını arkadaşlarımız görüntüledi.

