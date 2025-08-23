23 Ağustos 2025, Cumartesi
Bir heves uğruna satın alınan canlar! Barınaklarda ev hayvanı kafesi
Belediyelerin sokaklardan topladığı köpeklerde dikkati çeken bir ortak payda var. Sevimli dostlarımızın çoğu bir hediye amacıyla satın alınmış ve hevesler kaçınca da sokağa terk edilmiş canlar. Çare satın almak yerine sahiplenmek. Halihazırda süren sorunun ayrıntılarını arkadaşlarımız görüntüledi.