23 Ağustos 2025, Cumartesi

Bir heves uğruna satın alınan canlar! Barınaklarda ev hayvanı kafesi
Bir heves uğruna satın alınan canlar! Barınaklarda ev hayvanı kafesi

Bir heves uğruna satın alınan canlar! Barınaklarda ev hayvanı kafesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:27
Belediyelerin sokaklardan topladığı köpeklerde dikkati çeken bir ortak payda var. Sevimli dostlarımızın çoğu bir hediye amacıyla satın alınmış ve hevesler kaçınca da sokağa terk edilmiş canlar. Çare satın almak yerine sahiplenmek. Halihazırda süren sorunun ayrıntılarını arkadaşlarımız görüntüledi.
