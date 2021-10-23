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Bill Gates lüks yatıyla Türkiye'ye geldi: Efes Antik Kenti'ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.10.2021 10:44
Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Türkiye'ye geldi. "Lana isimli" yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni gezdi.
Bill Gates Efes Antik Kenti’ni gezdi!
Bill Gates Efes Antik Kenti'ni gezdi!
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