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Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

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Giriş: 02.08.2020 13:02
Güncelleme:02.08.2020 13:09
Son dakika haberi... Bilim dünyasının önemli bir bilgi keşfetti. Deniz kaplumbağalarının okyanus yolculuğunun o gizemi çözüldü. Kaplumbağaların dünyanın manyetik alanlarını kullanarak yönlerini bulduğu keşfedildi. Buna göre kaplumbağaların manyetik algı yeteneğine sahip oldukları belirlendi.

Bilim dünyasının önemli bir bilgi keşfetti. Deniz kaplumbağalarının okyanus yolculuğunun o gizemi çözüldü. Kaplumbağaların dünyanın manyetik alanlarını kullanarak yönlerini bulduğu keşfedildi. Buna göre kaplumbağaların manyetik algı yeteneğine sahip oldukları belirlendi.

15-20 YIL DOLAŞIP AYNI YERE GELİYORLAR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü eğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, "Karanın görünmediği bir yer düşünün sağ sol neresi kuzey güney neresi anlamak bile zor ama bu hayvanlar 15-20 sene dolaşıyor sonra aynı yere geliyor. Bu nasıl oluyor? Dünyanın manyetik alanını kullandıkları ortaya çıktı. Kaplumbağaların üredikleri yuvaları bulma açısından çok önemli olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları BİLİM DÜNYASINDAN ÖNEMLİ KEŞİF! NAVİGASYONLU DENİZ KAPLUMBAĞALARI

Navigasyonlu deniz kaplumbağaları
Navigasyonlu deniz kaplumbağaları
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