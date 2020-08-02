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Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları
Son dakika haberi... Bilim dünyasının önemli bir bilgi keşfetti. Deniz kaplumbağalarının okyanus yolculuğunun o gizemi çözüldü. Kaplumbağaların dünyanın manyetik alanlarını kullanarak yönlerini bulduğu keşfedildi. Buna göre kaplumbağaların manyetik algı yeteneğine sahip oldukları belirlendi.
Giriş Tarihi: 02.08.2020 13:06Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 13:12