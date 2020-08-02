02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

Son dakika haberi... Bilim dünyasının önemli bir bilgi keşfetti. Deniz kaplumbağalarının okyanus yolculuğunun o gizemi çözüldü. Kaplumbağaların dünyanın manyetik alanlarını kullanarak yönlerini bulduğu keşfedildi. Buna göre kaplumbağaların manyetik algı yeteneğine sahip oldukları belirlendi.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 13:12
  • 1
  • 195
Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

Bilim dünyasının önemli bir bilgi keşfetti. Deniz kaplumbağalarının okyanus yolculuğunun o gizemi çözüldü. Kaplumbağaların dünyanın manyetik alanlarını kullanarak yönlerini bulduğu keşfedildi. Buna göre kaplumbağaların manyetik algı yeteneğine sahip oldukları belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 195
Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

15-20 YIL DOLAŞIP AYNI YERE GELİYORLAR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü eğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, "Karanın görünmediği bir yer düşünün sağ sol neresi kuzey güney neresi anlamak bile zor ama bu hayvanlar 15-20 sene dolaşıyor sonra aynı yere geliyor. Bu nasıl oluyor? Dünyanın manyetik alanını kullandıkları ortaya çıktı. Kaplumbağaların üredikleri yuvaları bulma açısından çok önemli olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 195
Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

  • 4
  • 195
Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları
  • 5
  • 195
Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları