Bilim dünyasından önemli keşif! Navigasyonlu deniz kaplumbağaları

15-20 YIL DOLAŞIP AYNI YERE GELİYORLAR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü eğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, "Karanın görünmediği bir yer düşünün sağ sol neresi kuzey güney neresi anlamak bile zor ama bu hayvanlar 15-20 sene dolaşıyor sonra aynı yere geliyor. Bu nasıl oluyor? Dünyanın manyetik alanını kullandıkları ortaya çıktı. Kaplumbağaların üredikleri yuvaları bulma açısından çok önemli olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.