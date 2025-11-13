13 Kasım 2025, Perşembe

Bilecik şehidine hazırlanıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 17:41
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşı Bilecik’e getiriliyor. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asılırken, kent genelinde hüzün hâkim. Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni hazırlıkları sürerken, Bilecikli taksiciler de şehidin anısına araçlarını bayraklarla donattı ve vatandaşları ücretsiz olarak şehir mezarlığına taşıyacaklarını açıkladı.
