Bilecik şehidine hazırlanıyor

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşı Bilecik’e getiriliyor. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asılırken, kent genelinde hüzün hâkim. Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni hazırlıkları sürerken, Bilecikli taksiciler de şehidin anısına araçlarını bayraklarla donattı ve vatandaşları ücretsiz olarak şehir mezarlığına taşıyacaklarını açıkladı.

