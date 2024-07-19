Biden için tehlike çanları! ABD basınında flaş iddia: Joe Biden hafta sonu başkanlık yarışından çekilebilir | Obama’dan da “adaylığını gözden geçir” çağrısı

İlerleyen yaşı nedeniyle adaylığı eleştirilen Joe Biden'a geçtiğimiz gün koronavirüs teşhisi kondu. Adaylığı sallantıda, kendisi karantinada olan Biden için flaş bir iddia da ortaya atıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği öne sürüldü. Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı. Öte yandan Eski ABD Başkanı Barack Obama ise Joe Biden'ın başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği söyledi.