Akdeniz'in gözbebeği Monako! Lüks, tarih ve hız aynı şehirde buluşuyor

A Haber'in “Dünya Şehirleri” programında bu hafta Akdeniz'in dünyaca ünlü prensliği Monako mercek altına alındı. Gazeteci Dündar Keşaplı'nın yerinden aktardığı özel yayında, Grimaldi Hanedanı'nın tarihi Prenslik Sarayı'ndan lüks yatların demirlediği Port Hercule Limanı'na, Formula 1'in ikonik caddelerinden II. Louis Stadyumu ve Grimaldi Forum'a kadar kentin öne çıkan noktaları ekrana taşındı. Tarihi dokusu, lüks yaşamı, denizcilik kültürü ve uluslararası spor organizasyonlarıyla Monako'nun küçük yüzölçümüne rağmen neden dünyanın en dikkat çekici şehirlerinden biri olduğu anlatıldı.