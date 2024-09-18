Bıçaklanan kadın cezaevine girdi! Gözyaşlarıyla uğurlama

33 yaşındaki iki çocuk annesi kadın iki yıl önce boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanmıştı. Günlerce komada kalmış evlatlarının sevgisi sayesinde hayata yeniden tutunmuştu. O cani baba bu kez, "Eski eşim çocuklarımı göstermiyor" diye şikayetçi olunca genç kadın üç günlük hapis cezasına çarptırıldı. Anne ile kızlarının vedası ise yürekleri burktu.

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