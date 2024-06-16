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Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı: İki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler çıkartıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 14:22
Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.
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