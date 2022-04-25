25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beta Berk Bayındır öldü mü? Ünlü rapçi Beta’nın şüpheli ölümü | Beta neden öldü?

Beta Berk Bayındır öldü mü? Ünlü rapçi Beta’nın şüpheli ölümü | Beta neden öldü?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2022 14:25
Son dakika haberi... Beta öldü mü? Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Beta'nın ölüm haberinin ardından hayranları yasa boğuldu. Ünlü rapçinin ölüm sebebi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı? İşte olay yerinden görüntüler...
Ünlü rapçiden kahreden haber! 8. kattan düştü ÜNLÜ RAPÇİDEN KAHREDEN HABER! 8. KATTAN DÜŞTÜ
Rapçi Beta öldü mü? RAPÇİ BETA ÖLDÜ MÜ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü rapçinin şüpheli ölümü
Ünlü rapçinin şüpheli ölümü
Çarşı pazarda fiyatlar nasıl?
Çarşı pazarda fiyatlar nasıl?
Polise saldırdı: Mafyayım senin polisliğin bana sökmez
Polise saldırdı: Mafyayım senin polisliğin bana sökmez
İki malzemeyle nefis tatlı tarifi!
İki malzemeyle nefis tatlı tarifi!
Tuz mağaraları seyahat rotalarında!
Tuz mağaraları seyahat rotalarında!
Listenin ilk sırasına yerleşti!
Listenin ilk sırasına yerleşti!
Çocuklu kadına dehşeti yaşattı
Çocuklu kadına dehşeti yaşattı
’Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’
'Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım'
2 sürücünün kavgasında yumruklar konuştu!
2 sürücünün kavgasında yumruklar konuştu!
Ermenilerin karşısına dikildi! Türk bayrağıyla karşılık verdi
Ermenilerin karşısına dikildi! Türk bayrağıyla karşılık verdi
Bakan Koca’dan maskesiz günler mesajı
Bakan Koca'dan maskesiz günler mesajı
Bakan Koca’dan maskesiz günler mesajı
Bakan Koca'dan maskesiz günler mesajı
Daha Fazla Video Göster