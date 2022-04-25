Beta Berk Bayındır öldü mü? Ünlü rapçi Beta’nın şüpheli ölümü | Beta neden öldü?

Son dakika haberi... Beta öldü mü? Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Beta'nın ölüm haberinin ardından hayranları yasa boğuldu. Ünlü rapçinin ölüm sebebi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı? İşte olay yerinden görüntüler...

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