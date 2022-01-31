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Beşiktaş’ta elektrik akımına kapılan köpek öldü; Sahibi gözyaşlarını tutamadı

DHA
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Giriş: 31.01.2022 12:38
Beşiktaş'ta elektrik akımına kapıldığı iddia edilen köpek öldü. Köpeğin sahipleri olay yerinde uzun süre ağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi. Ortaköy'de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, eve doğru ilerlediği sırada, iddialara göre köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Elektrik akımına kapılan köpek öldü; Sahibi gözyaşlarını tutamadı
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