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02.01.2020

Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza

İstanbul’da Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Saat 15.50 sıralarında gerçekleşen kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, TEM Baltalimanı ayrımında saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BTK 99 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Yılmaz, köprü yönüne ilerlediği sırada trafiğin yavaşlaması üzerine sol şeride geçmek istedi.

Yılmaz, orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada, önce yanından geçen 44 DE 595 plakalı otomobile ardından da 16 RV 320 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle, sol şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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