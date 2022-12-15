Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonuda gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmada bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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