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Safranbolu'da kartpostallık kar manzarası! UNESCO mirası tarihi konaklar beyaza büründü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Safranbolu'da kartpostallık kar manzarası! UNESCO mirası tarihi konaklar beyaza büründü

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Dünyanın en iyi korunan kentleri arasında gösterilen ilçede, özellikle Bağlar bölgesindeki tarihi konakların karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Safranbolu'nun tarihi dokusuyla bütünleşen eşsiz kış manzarası havadan görüntülenirken, Karabük-Bartın kara yolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Keltepe Kayak Merkezi ve çevre ilçelerde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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