Japonya'da kar hayatı felç etti! Hokkaido beyaza büründü, araçlar yollarda zor anlar yaşadı

Japonya'nın kuzeyinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir yandan kartpostallık manzaralar oluştururken diğer yandan günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dağlar, ormanlar ve yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplanırken, özellikle Hokkaido bölgesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçlar karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, meteoroloji yetkilileri soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.