Adana'da saatte 80 kilometre hızla esen fırtına! Ağaçlar devrildi, reklam panoları yerinden söküldü

Adana'da etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, reklam panoları yerinden söküldü. Bir reklam panosunun camı yola düşerken, binaların önünde bulunan tenteler de kuvvetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Kentte maddi hasara yol açan şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken, fırtınanın neden olduğu olumsuzluklar dikkat çekti.