Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Programın büyük ödülü olan 5 milyon TL için gerilim dorukta. Geçtiğimiz hafta, ardı ardına doğru cevaplar vererek 5 milyon TL'lik soruyu açma hakkını elde eden Berk Göktaş, bu akşam büyük ödül için yarışacak.

ATV'nin büyük ilgi gören yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu.