Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
Kim Milyoner Olmak İster'in heyecanı bu sefer dorukta! Geçtiğimiz hafta, her bir soruya doğru cevap vererek ulaştığı son soruya kadar ilerleyen 19 yaşındaki Berk Göktaş, bu hafta milyonluk soruya yaklaşıyor. Seyirciler nefeslerini tutmuşken, Berk'in karşısına çıkacak olan 5 milyonluk soru merakla bekleniyor. Peki 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş kimdir?
Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Programın büyük ödülü olan 5 milyon TL için gerilim dorukta. Geçtiğimiz hafta, ardı ardına doğru cevaplar vererek 5 milyon TL'lik soruyu açma hakkını elde eden Berk Göktaş, bu akşam büyük ödül için yarışacak.
ATV'nin büyük ilgi gören yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu.
Berk Göktaş'ın Dikkat Çeken Performansı:
19 yaşındaki Berk Göktaş, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olarak programa katılarak başarılı bir performans sergiledi. İzleyicileri adeta büyüleyen Göktaş, 13. soruya kadar ilerleyerek büyük ödül için umut verdi.
5 Milyonluk Sorunun Heyecanı:
Programın fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun duyurduğu "5 milyonluk sorumuz geliyor!" sözleri, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.
Son Soruya Ulaşma Başarısı:
Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak son soruya ulaşma hakkı kazandı. Soru, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" şeklindeydi. Berk'in "Fevzi Paşa, Kozan" cevabı, 5 milyonluk soruyu açtırma başarısını gösterdi.
Büyük Ödül İçin Bekleyiş:
İzleyiciler, Berk'in yarıştığı yarışmada gelecek olan soru ve vereceği cevabı merakla bekliyor. Milyonlarca kişi, genç yarışmacının bu kritik anı nasıl geçireceğini ve büyük ödülü kazanıp kazanamayacağını heyecanla takip ediyor.
Berk Göktaş kimdir?
19 yaşındaki Berk Göktaş, başarılarla dolu eğitim hayatıyla dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, Türkiye genelinde 71 olarak kazanan Göktaş, İmirzalıoğlu'na hayallerinden bahsetti. Fizik ve uzay alanlarına ilgi duyduğunu anlatan Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasından kazanacağı parayı eğitimine harcayarak yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini belirtti. Berk Göktaş spora olan ilgisine de değindi.
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- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
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