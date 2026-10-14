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Benzinliğe silahlı saldırı: 1 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Benzinliğe silahlı saldırı: 1 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir benzin istasyonu sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan birinin yakın mesafeden ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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