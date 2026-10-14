Kayseri'de kan donduran olay! Babasını öldürüp cansız bedeniyle 1 gün aynı evde kaldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı öğrenilen şüpheli, cesedin görüntüsünü çekerek bir yakınına gönderdi. Yakınının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler, Dirik'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilaç içerek intihara teşebbüs eden şüpheli oğul hastaneye kaldırıldı.