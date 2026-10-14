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Bilet iadesi istedi, saldırıya uğradı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bilet iadesi istedi, saldırıya uğradı

Adana'da otogarda yaşanan bilet iadesi tartışması saldırıya dönüştü. Otobüsün gecikmesi üzerine biletini iade etmek isteyen yolcu darbedildi.

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