30 Eylül 2023, Cumartesi
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Bedriye Kılıç’ın kaybında cinayet şüphesi! Halıya sarılıp mı evden çıkarıldı?
Konya'da yaşayan Bedriye Kılıç'tan 3 aydır haber alınamıyordu. Yakınları Müge Anlı'ya başvurunca araştırma da başladı, ilginç bilgilere ulaşıldı. Kadının eşi Tayfur Kılıç da stüdyodaydı. Müge anlı, Tayfur Kılıç hakkında kendisine ulaşan ihbarları da açıkladı. Çelişkili ifadeler kullanan Tayfur Kılıç, iddialara cevap veremeyince ağlayarak yayını terk etti.