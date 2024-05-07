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Bayrampaşa'da kan donduran olay! Ortağını gözünü kırpmadan vurdu! İşte dehşet anları

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 07.05.2024 10:32
Bayrampaşa'da, Gülya Akça (54) iş yerinde tartıştığı eski ortağı Hüseyin Çizmeci tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Gülya Akça'nın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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