07 Mayıs 2024, Salı
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Bayrampaşa'da kan donduran olay! Ortağını gözünü kırpmadan vurdu! İşte dehşet anları
Bayrampaşa'da, Gülya Akça (54) iş yerinde tartıştığı eski ortağı Hüseyin Çizmeci tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Gülya Akça'nın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.