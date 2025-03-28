Bayram’da Bursa’ya çöl tozu yağacak!

Afrika üzerinden gelen çöl tozu hafta boyunca Bursa ve Türkiye genelinde etkili oldu. Şiddetli lodos ile birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Uzmanlar, çöl tozunun yoğun olacağı bu hafta sonu dışarı maskeyle çıkılması gerektiği konusunda uyardı. Çöl tozunun etkisiyle düşecek hava kalitesi, başta nefes darlığı çeken hastalar olmak üzere, toz alerjisi olanları, tırnaklarına yeni oje sürenleri bile etkileyecek. Cam silmek araba yıkamak ise hayal olacak. Meteorolojinin raporuna göre, Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girdi. Yağışlı bölgelerde, çamur yağması öngörülüyor. Bayramı yağmurlu geçirecek olan Bursa'da da çöl tozlarının yağmurla birlikte aşağıya inmesi bekleniyor. Bu tozlar hassas kişilerde, astımı olan kişilerde alerjik reaksiyonların tetiklenmesine veya hava yolu daralmasına neden olabiliyor. Koah atağına neden olabiliyor.

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