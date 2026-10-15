Baykar'ın milli platformları kabiliyetlerini sergiledi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçları ve akıllı mühimmat sistemleri, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda kabiliyetlerini sergiledi. AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve diğer insansız platformların görev aldığı tatbikatta otonom sürü harekâtı, hedef tespiti ve hassas vuruş faaliyetleri gerçekleştirildi. Havada koordineli hareket eden SİVRİSİNEK mühimmatları belirlenen hedefleri tam isabetle imha ederken AKINCI ve Bayraktar TB2 de farklı mühimmatlarla hedefleri başarıyla vurdu.