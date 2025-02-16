17 Şubat 2025, Pazartesi
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Batman'da CHP'den istifa eden 514 kişi AK Parti'ye geçti!
AK Parti Batman İl Başkanlığı, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi ve ilçe belediye başkanları katıldı. İleri, CHP'den istifa edek AK Parti'ye katılan 514 kişiye rozetlerini taktı.