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Batman’da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye 22 bin TL para cezası kesildi

Batman’da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye 22 bin TL para cezası kesildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 13:54
Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir araca ve 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 22 bin 329 TL para cezası kesildi.
Batman’da abartı egzoza 3 22 bin TL para cezası
Batman’da abartı egzoza 3 22 bin TL para cezası
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