11 Temmuz 2021, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu
Geçtiğimiz hafta Ankara Sincan'da Başkan Erdoğan'ın katılımı ile toplu konut idaresi 1 milyonuncu ev anahtar teslim töreni düzenlenmişti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o evi ziyarete gitti ve sahipleriyle konuştu. Doğan ailesi yaşadıkları heyecanı A Haber'e anlattı.