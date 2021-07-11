Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

Geçtiğimiz hafta Ankara Sincan'da Başkan Erdoğan'ın katılımı ile toplu konut idaresi 1 milyonuncu ev anahtar teslim töreni düzenlenmişti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o evi ziyarete gitti ve sahipleriyle konuştu. Doğan ailesi yaşadıkları heyecanı A Haber'e anlattı.

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