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Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

Geçtiğimiz hafta Ankara Sincan'da Başkan Erdoğan'ın katılımı ile toplu konut idaresi 1 milyonuncu ev anahtar teslim töreni düzenlenmişti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o evi ziyarete gitti ve sahipleriyle konuştu. Doğan ailesi yaşadıkları heyecanı A Haber'e anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Ankara Sincan'da toplu konut idaresi 1 milyonuncu ev anahtar teslim töreni düzenlenmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, o evi ziyarete gitti ve sahipleriyle konuştu. Doğan ailesi yaşadıkları heyecanı A Haber'e anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

Büyük mutluluk yaşadığını belirten Mülazım Doğan "Çok mutlu olduk öncelikle. Cumhurbaşkanımızın elinden anahtarı almak ayrı bir heyecandı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

Doğan, "Çok keyifli bir yer geniş bir alan. Yeşil alanıyla, çocuk oyun alanlarıyla, camisiyle alışveriş merkeziyle bir bütün kompleks. Çok hoşumuza gitti. Çok konforlu bir ev." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

"HAVALARA UÇTUK"

Yaşadığı heyecanı anlatan Doğan, "İnanamadık öncelikle. Biz havalara uçtuk. Açılışa da dahil olduk. Bize de nasip oldu kurdeleyi kesebildik." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim etmişti! İşte TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu

Güllü Doğan ise "Eski mutfağım çok küçüktü dönemezdim. Şükürler olsun buna. Konforlu rahat yemeğimizi yiyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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