Başkan Erdoğan’ın sesinden Üstad Necip Fazıl Kısakürek şiirleri

Üstad Necip Fazıl Kısakürek milletin adamlarına yol gösteren bir rehberdi. Bugün ülkenin lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onun izinden yürümüş misyonunu üstlenmiş ve hedefe başarıyla ulaşmıştı. Lider onun efsanevi şiirlerini her fırsatta büyük bir şevkle okuyup yeni nesillere aktarılmasında da şüphesiz çok büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor ve bu davanın kalıcı zaferini müjdeliyor...

Her kelimesi her mısrası bir hayat dersi olan büyük bir şairin üstad Necip Fazıl Kısakürek'ün bugün vefatının yıl dönümü. Üstad Necip Fazıl Kısakürek milletin adamlarına yol gösteren bir rehberdi. Menderes, Özal, Erdoğan… Bu üç büyük lider onun fikri ve edebi dünyasından oldukça etkilenmiş ona büyük bir hürmetle bağlanmışlardı.

Bugün ülkenin lideri onun izinden yürümüş misyonunu üstlenmiş ve hedefe başarıyla ulaşmıştı. Lider onun efsanevi şiirlerini her fırsatta büyük bir şevkle okuyup yeni nesillere aktarılmasında da şüphesiz çok büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor ve bu davanın kalıcı zaferini müjdeliyordu.

"Ne diyor üstad, o gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş; Birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek; Bir şehir ki orada insan ayak üstü leş. Yalnız iman ve fikir; ne sevgili ne kardeş; Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum sarası kalkacak artık güreş; herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şakkolmış haberi bildirecek. Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş! İşte müjde."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN ZİNDANDAN MEHMED'E MEKTUP ŞİİRİ