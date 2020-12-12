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Başkan Erdoğan'ın katıldığı Azerbaycan'ın "Zafer Töreni" CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti

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Giriş: 12.12.2020 16:18
Güncelleme:12.12.2020 16:19
Gardaş ülke Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları destan yazarak ve 2 bin 783 şehit vererek kurtardı. 10 Aralık’ta kazanılan zafer Bakü’de yapılan törenle kutlandı ve şehitler anıldı. Düzenlenen zafer törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘da katılım sağladı. Ancak bu zafer CHP yandaşı olan Halk TV’de yayın yapan Ayşenur Arslan’ı rahatsız etti. Ayşenur Arslan, günün gazetelerini yorumlarken 'Türk birliği zaferi, Bakü'de zafer, Türk'ün Karabağ gururu, Türk'ün gücü' gibi manşetlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı toprakları sebebiyle 10 Aralık günü Bakü'de Zafer Geçidi Töreni düzenlenmiş, törene şeref konuğu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Halk TV ekranlarında sunucu Ayşenur Arslan'ın, günün gazetelerini yorumlarken, 'Türk birliği zaferi, Bakü'de zafer, Türk'ün Karabağ gururu, Türk'ün gücü' gibi manşetlerden duyduğu rahatsızlık tepki topladı.

TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A ASKER GÖNDERMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçtiğimiz TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Kardeş Azerbaycan'a yollanacak Türk askerlerine her zaman olduğu gibi yine karşı çıkanlar da vardı. Onlardan biri de Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan oldu. Arslan "Bana sorarsanız gövde gösterisi muhalefet partilerini susturmak için" ifadelerini kullandı.

"KARİKATÜRE NİYE TEPKİ GÖSTERİYORSUNUZ"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirmişti. Arslan, 'İslam aleminden ses çıkaran tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.

PENÇE-KARTAL OPERASYONUYLA İLGİLİ SKANDAL SÖZLER!

CHP'nin medya kuruluşu Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan, PKK inlerinin yerle bir edildiği Pençe-Kartal operasyonu için skandal sözler kullanmıştı.

Arslan, "Bir televizyoncu olarak bir gazeteci olarak her gün televizyonda bunları son dakika son dakika görünce utanıyorum. Doğru değil bunlar ya!" dedi. Arslan'ın bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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