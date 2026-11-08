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İsrail'de Netanyahu dönemi sona mı eriyor? Herzog hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'de Netanyahu dönemi sona mı eriyor? Herzog hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verdi

İsrail'de seçim sonuçlarının ardından siyasi dengeler değişirken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarı yeni bir sınavla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldığı bildirildi. Netanyahu'nun uzun yıllardır sürdürdüğü iktidar mücadelesinde yeni bir dönemin kapısı aralanırken, Eisenkot'u hükümeti kurabilmek için zorlu koalisyon görüşmeleri bekliyor.

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