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Başkan Erdoğan'dan COP31'de Gazze mesajı: "Artık dur diyelim"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan COP31'de Gazze mesajı: "Artık dur diyelim"

insani ve çevresel yıkıma dikkat çekerek dünya liderlerine çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan'ın, "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu gaddarlık sona erdirilmelidir. Artık dur diyelim." sözleri A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

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