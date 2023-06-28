28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Barış Alper Yılmaz Giresun’da kaza geçirdi! Galatasaraylı futbolcu kazada yara almadı

Barış Alper Yılmaz Giresun’da kaza geçirdi! Galatasaraylı futbolcu kazada yara almadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 15:43
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaraylı futbolcu kaza geçirdi
Galatasaraylı futbolcu kaza geçirdi
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Özel uçak araziye düştü!
Özel uçak araziye düştü!
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar...
Mevsimler şaştı mı? Kavurucu sıcaklar...
Acemi kasaplar hastanelik oldu!
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu!
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma
Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma
Daha Fazla Video Göster