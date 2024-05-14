14 Mayıs 2024, Salı
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Balıkesir'de bulunan kafatası ve kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti
Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bulunan kemik parçaları ve kafatasının Berzeg'e ait olduğu kesinleşti. 12 kemik ve kafatasının ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.