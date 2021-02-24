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Balıkçının ağına takıldı! Görenleri şoke etti! Gözleri burnunda insan yüzlü köpek balığı

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Giriş: 24.02.2021 13:12
Güncelleme:24.02.2021 17:21
Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Görenleri hayrete düşüren köpek balığı sosyal medyada gündem oldu.

Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Görenleri hayrete düşüren köpek balığı sosyal medyada gündem oldu.

Balıkçının ağına takıldı! Görenleri şoke etti! Gözleri burnunda insan yüzlü köpek balığı BALIKÇININ AĞINA TAKILDI! GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ! GÖZLERİ BURNUNDA İNSAN YÜZLÜ KÖPEK BALIĞI
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