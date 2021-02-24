- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Balıkçının ağına takıldı! Görenleri şoke etti! Gözleri burnunda insan yüzlü köpek balığı
Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Görenleri hayrete düşüren köpek balığı sosyal medyada gündem oldu.
Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Görenleri hayrete düşüren köpek balığı sosyal medyada gündem oldu.