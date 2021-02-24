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24 Şubat 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Balıkçının ağına takıldı! Görenleri şoke etti! Gözleri burnunda insan yüzlü köpek balığı
Balıkçının ağına takıldı! Görenleri şoke etti! Gözleri burnunda insan yüzlü köpek balığı
Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Görenleri hayrete düşüren köpek balığı sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:41