AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de: Fonda 3 aşamalı eylem planı yürütülüyor!

A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gündemin öne çıkan tüm başlıklarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Fon soruşturmasında araştırma, tazmin ve piyasaların güçlendirilmesini kapsayan 3 aşamalı eylem planının yürütüldüğünü belirten Yayman, mağdur ödemelerinin devletin hazinesinden değil fona karışan sorumlulardan tahsil edilerek yapıldığını ifade etti. Belediye başkanı katılımları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 90'a yakın ismin hizmet ve umut amacıyla AK Parti'ye katıldığını söyleyen Yayman, çocukları ve toplumu korumak adına sosyal medyada 15 yaş kuralını sonuna kadar savunduklarını kaydetti. Yayının son bölümünde Terörsüz Türkiye sürecine dair de konuşan Yayman, TBMM'de 467 oyla kabul edilen düzenlemenin ardından İzleme Komisyonu ile teyit ve tespit mekanizmasının gündemde olduğunu belirterek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sürece destek çağrısında bulundu.