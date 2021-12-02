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Videolar Yaşam Videoları Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

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Giriş: 02.12.2021 13:58
Güncelleme:02.12.2021 14:08
Son dakika haberi... Son günlerde etkili olan fırtına balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Peki balık fiyatlarında son durum ne? Hamsi ne kadar oldu? İstavrit ne kadar? Levrek, Norveç somonu, barbun, mezgit, çinekop, çupra, alabalık... İşte tezgahlarda güncel balık fiyatları...
Tezgahlarda lodos etkisi! İşte fiyatlar... TEZGAHLARDA LODOS ETKİSİ! İŞTE FİYATLAR...
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