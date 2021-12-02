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Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Son dakika haberi... Son günlerde etkili olan fırtına balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Peki balık fiyatlarında son durum ne? Hamsi ne kadar oldu? İstavrit ne kadar? Levrek, Norveç somonu, barbun, mezgit, çinekop, çupra, alabalık... İşte tezgahlarda güncel balık fiyatları...

A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 14:06
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Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Marmara ve Ege'de etkili olan lodos, balık fiyatlarını da etkiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Peki tezgahlarda fiyatlar nasıl? Fırtına fiyatlara nasıl yansıdı?

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Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

FİYATLAR NE ZAMAN DÜŞER?

Balıkçı esnafı, "Lodos olduğunda balık dipte kaldığı için balıkçılar tutamıyor. Lodosun etkisiyle balık tekneleri balığa fazla çıkamıyor. Biz de balıkçılar olarak etkileniyor. İnşallah havalar düzelirse balıklar tezgahlarda biraz daha çoğalacak. Biraz daha düşüş yaşanır inşallah." ifadelerini kullandı.

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Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

İŞTE TEZGAHLARDA BALIK FİYATLARI

Karadeniz levrek: 70-90 TL