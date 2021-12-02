Balık fiyatlarına lodos etkisi! Fırtına balık tezgahlarını nasıl etkiledi? Tezgahta balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları ne zaman düşer?

Son dakika haberi... Son günlerde etkili olan fırtına balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Peki balık fiyatlarında son durum ne? Hamsi ne kadar oldu? İstavrit ne kadar? Levrek, Norveç somonu, barbun, mezgit, çinekop, çupra, alabalık... İşte tezgahlarda güncel balık fiyatları...