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Bakıcı, anne ile oğlunu ayırmış! 7 yaşındaki oğluna hasret kaldı

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Giriş: 16.06.2020 01:02
Astım hastası olduğu için hastanede tedavi gören 39 yaşındaki Semra Kaluk, taburcu olduktan sonra eve gidince hayatının şokunu yaşadı. 7 yaşındaki oğluna bakması için bir bakıcı bulduğunu söyleyen Kaluk, bakıcının Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen görevlilere ‘anne firarda’ dediğini, bunun üzerine çocuğunun yurda yerleştirildiğini iddia etti. Çocuğunun geri dönmesi için türlü yollara başvurduğunu belirten Kaluk’un tek hayali geçimini sağlayabilmek ve evladına kavuşmak.
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