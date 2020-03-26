Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: 29 ilde 15 bin 181 kişi gözetim altında... |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında gençlere çağrıda bulundu. Bakan Soylu, "Ben vakaları izliyorum. Adam gelmiş yurt dışından 14. güne kadar bir şey yok, 14. günde ateşi çıkıyor. Gençlere sesleniyorum özellikle kendinizi izole edin, hayatınızı yavaşlatın. Türkiye'de hayat yüzde 80 oranında durdu. Yurt dışından getirilen 15 bin 181 kişi 29 ilde 48 yurtta gözetim altındalar... Kamunun yaptığı " dedi.