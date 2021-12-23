23 Aralık 2021, Perşembe
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Bakan Pakdemirli duyurdu: Efes Antik Kenti, gelecek yıl denizle buluşacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni gelecek yıl bitmeden tarihte olduğu gibi yeniden denizle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.