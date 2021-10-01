Bakan Koca Oğuzhan Asiltürk’ün vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ‘ün vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asiltürk, 13 Eylül 2021’den bu yana hastanede tedavi görüyordu. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı teşhisi konulmuştu. Bakan Koca Asiltürk’ün vefatıyla ilgili “Son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği rahatsızlıklarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00’da kaybetmiş bulunuyoruz.” dedi.

Bugün sabah saat 09.00 sularında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Asiltürk'ün vefatına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bir süredir Ankara Şehir Hastanemizde tedavi gören Oğuzhan Asiltürk'ü kaybettik. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve sabırlı biriydi. Sabah 09.00 sularında özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği rahatsızlıklarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun mekanı cennet olsun."