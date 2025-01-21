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Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut

Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 16:33
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var" şeklinde konuştu.
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Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut
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