06 Temmuz 2021, Salı
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Azmi önyargıyı yendi! Genç sporcu Merve Akpınar Türkiye'nin gündemine oturdu
Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın azmi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" ifadelerini kullandı. Merve Akpınar'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.