Azerbaycan ordusu nasıl zafer elde etti?

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlatıtığı Karabağ Harekatı'nın bugün birinci yıl dönümü. A Haber Yurt / İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak, detayları Bakü'den aktardı. Stratejist Telman Nusretoğlu, "Çok tarihi bir gündeyiz. 100 yılda bir yaşanabilecek bir hadise yaşanmıştır. Güney Kafkasya’nın jeopolitik denklemi değişti bu zaferle birlikte." ifadelerini kullandı.

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