Ayşe Tokyaz cinayeti: 2 polis hakim karşısına çıktı

27 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 27.09.2025 11:55
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısına bilgi aktardığı belirlenen biri tutuklu 2 polis memuru hakim karşısına çıktı. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
