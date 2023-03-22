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Aydın’da korkunç olay! Kızını darbeden kocasına kızıp balkondan atladı öldü!

İHA
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Giriş: 22.03.2023 09:21
Dehşete düşüren olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi.  Kızını darbeden kocasına sinirlenip balkondan atlayan 41 yaşındaki Elena Çankaya, olay yerinde hayatını kaybetti. İşte korkunç olayın detayları...
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