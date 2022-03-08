08 Mart 2022, Salı
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Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul'a beyaz esaret geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar uyarısı yaptı. Dünyanın yakın takibindeki Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Kar fırtınasının son 35 yılın en kuvvetlisi olacağı belirtildi. Megakent İstanbul için de uyarı var. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek?